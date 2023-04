Bern: «Endorphin-High» – Bundesrätin Karin Keller-Sutter trainiert im Boxstudio 

Finanzministerin Karin Keller-Sutter trainiert seit eineinhalb Jahren in einem Berner Boxclub in der Kochergasse.

Linker Haken, rechter Haken, Tänzeln: Trotz ihres vollen Terminkalenders findet Bundesrätin Keller-Sutter offenbar Zeit für Kampfsport. So trainiert die Finanzministerin seit eineinhalb Jahren in einem Berner Boxclub an der Kochergasse. Dies machte das « St. Gallener Tagblatt » (Bezahlartikel) publik.

Laut Box-Crack und Personal Trainer Chris Velkovski macht das Training Sinn und hilft Keller-Sutter auch in der Politik, die Gegner ins Leere schlagen zu lassen: Das Boxtraining halte körperlich und mental fit, sagt der Gründer und CEO der Lucky Punch Holding AG in Zürich. Vor allem in einer Zeit, in der sie enorme Verantwortung übernehme, sagt er in Anspielung an die Rettung der Credit Suisse.