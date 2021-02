Sturm aufs Capitol : Endspurt im Impeachment gegen Trump

Bereits am Samstag könnte es im Amtsenthebungsverfahren gegen den früheren US-Präsident Donald Trump zu einem Freispruch kommen, denn dass genügend Republikaner gegen ihn stimmen werden, ist unwahrscheinlich.

U.S. Senate TV via REUTERS

Im US-Senat zeichnet sich nach einem heftigen Schlagabtausch von Verteidigung und Anklage ein baldiger Abschluss des Amtsenthebungsverfahrens gegen Ex-Präsident Donald Trump ab. Die Ankläger forderten wegen der Erstürmung des Capitols erneut die Verurteilung des Republikaners. «Es geht darum, unsere Republik zu beschützen und darum, die Standards für das Verhalten von Präsidenten zu definieren», mahnte der Chefankläger des Repräsentantenhauses, Jamie Raskin am Freitag. Trumps Verteidiger wiederum wiesen die Vorwürfe zurück und sprachen von «monströsen Lügen».

Die Beratungen im Senat sollen am Samstagvormittag weitergehen. Sollten sich die Senatoren dabei wie erwartet gegen die Anhörung von Zeugen entscheiden, blieben Verteidigung und Anklage noch jeweils zwei Stunden für Schlussplädoyers. Im Anschluss könnte der Senat bereits über Trumps Amtsenthebung abstimmen. Ein Ende des Verfahrens am Samstag – nach nur fünf Tagen – ist aber nicht in Stein gemeisselt; ein Wunsch der Mehrheit nach einer Anhörung von Zeugen etwa oder andere Verfahrensfragen könnten das noch verhindern.