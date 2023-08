Deutsche Züge sind zu unpünktlich – Fahrgäste müssen in Basel umsteigen

Die SBB ist es leid: Deutsche Züge sind zuverlässig unzuverlässig, was die Pünktlichkeit angeht. Deswegen ist jetzt für viele in Basel Schluss – und die Fahrgäste müssen umsteigen.

1 / 2 Dass Fernzüge aus Deutschland verspätet in der Schweiz eintreffen, ist nichts Neues. 20min/Lukas Hausendorf Das wirkt sich negativ auf den Fahrplan der SBB aus – aus diesem Grund enden sieben Zugverbindungen in Basel SBB. IMAGO/Panthermedia

Darum gehts Weil die Züge aus Deutschland oft unpünktlich kommen, hat das auch Auswirkungen auf den Schweizer Fahrplan.

Die SBB lässt viele Züge daher nur bis Basel fahren – Fahrgäste müssen dann umsteigen.

Schuld an den aktuellen Verspätungen ist ein Brückenschaden in Frankfurt.

Deutsche Bundesbürger sind es längst gewöhnt – die Verspätungen der Deutschen Bahn im Fernverkehr sind eher die Regel als die Ausnahme. Laut Reisereporter.de war das Unternehmen 2022 im europaweiten Vergleich das unpünktlichste überhaupt. Nur 65,6 Prozent der Fernverkehrszüge waren pünktlich. Am oberen Ende der Fahnenstange befindet sich dagegen die SBB: 96,3 Prozent aller Fernzüge waren 2022 pünktlich! So einen guten Schnitt hat sonst niemand in Europa. Kein Wunder, dass die SBB sich ihre Pünktlichkeitsquote nicht durch aus Deutschland kommende Züge vermiesen will.

Deswegen heisst es jetzt für Reisende aus Deutschland: Endstation am Bahnhof Basel SBB. Die Begründung der Schweizerischen Bundesbahn: «Die Verspätungen haben negative Auswirkungen auf die Pünktlichkeit der Züge innerhalb der Schweiz.» Im Prinzip ist das nichts Neues, aber offenbar hat die Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn dann doch ein neues Eskalationsniveau erreicht: Gegenüber der «Frankfurter Rundschau» nannte die SBB eine beschädigte Brücke in Frankfurt am Main als Grund für weitere Verspätungen – Fernverkehrszüge müssten umgeleitet werden und träfen dann 20 Minuten später ein.

Für sieben Verbindungen ist in Basel Schluss

Wegen der Brückenschäden müssen ICEs zwischen Frankfurt und Mannheim umgeleitet werden – auf eine Strecke, die für Hochgeschwindigkeitszüge nicht ausgerichtet ist. Das führt dann zu Verspätungen, und die will die SBB so nicht in ihren Fahrplan übernehmen. Nur noch vier Verbindungen in die Schweiz bleiben bestehen:

ICE 271: Frankfurt (5.50 Uhr) – Basel SBB (9.06 Uhr) – Zürich (10.07 Uhr) – Chur

EC 9: Hamburg-Altona (6.27 Uhr) – Basel SBB (16.06 Uhr) – Zürich

EC 151: Frankfurt (8.06 Uhr) – Basel SBB (10.03 Uhr) – Luzern (12.18 Uhr) – Mailand

ICE 79: Berlin (13.26 Uhr) – Basel SBB (21.06 Uhr) – Zürich

Bei Verbindungen Richtung Deutschland verkehren alle Züge durchgehend, mit Ausnahme des folgenden Zugs, bei dem ein Umstieg in Basel notwendig ist:

ICE 376: Interlaken Ost (15.00 Uhr) – Bern (16.04 Uhr) – Deutschland

Nachtzüge verkehren in beide Richtungen durchgehend.

Reparatur der Brücke dauert zwei Monate

Die Deutsche Bahn gab in einer Medienmitteilung bekannt, dass die Instandsetzung der beschädigten Brücke in Frankfurt voraussichtlich zwei Monate dauern werde. «Die durch einen Sattelschlepper verursachten Anfahrschäden an den insgesamt drei stählernen Bauwerksteilen sind so massiv, dass eine kurzfristige Reparatur nicht möglich ist», heisst es. Die SBB betont, dass nach der Behebung des Brückenschadens die Züge wieder normal verkehren sollen.

Fährst du oft mit dem Zug? Ja, jeden Tag – denn in der Schweiz funktioniert das zum Glück gut. Ab und an, bisher waren meine Erfahrungen eher positiv. Selten – ich nehme für weitere Reisen lieber das Auto. Nein, nie.