Swiss Indoors: Endstation Bautista-Agut – Stan Wawrinka scheitert im Basel-Viertelfinal

«Es ist mit Abstand die emotionalste Woche seit meinem Comeback», meinte Stan Wawrinka nach seinem Zweitrunden-Sieg an den Swiss Indoors gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima (ATP 44) und freute sich über die tolle Atmosphäre in der St. Jakobshalle. «Ich habe hier noch nie so eine Ambiance erlebt bei meinen Spielen», so der dreifache Grand-Slam-Champion.