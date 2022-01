St. Gallen – Energie in E-Bussen verheizt – alte Dieselfahrzeuge wieder im Einsatz

Die neuen Elektrobusse legen einen Teil der Strecke an den Fahrleitungen zurück und laden auf diese Weise ihre Batterie. Die Busse können am Ende des Fahrleitungsnetzes aufgeladen im Batteriebetrieb weiterfahren. Das Fahrleitungsnetz ist jedoch noch nicht vollständig ausgebaut, was in den wärmeren Jahreszeiten kein Problem darstellt. Im Winter wird jedoch etwa die Hälfte der Energie für das Heizen des Busses und für die Stromzufuhr der Geräte benötigt, sodass für die Fahrt im Batteriebetrieb dann zu wenig Energie übrig bleibt.