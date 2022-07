Drohende Engpässe: «Energie-Notfallplan funktioniert nicht» – Ex-Swiss-Chef kritisiert Bundesrat

Länder rund um den Globus bereiten sich mit Hinsicht auf den anhaltenden Krieg auf Energie-Engpässe vor. Laut André Dosé unterschätzt man in der Schweiz derzeit den Ernst der Lage.

1 / 4 Laut André Dosé, hier noch als Präsident von GC im Jahre 2012, unterschätzt die Schweiz das drohende Energieproblem. Tamedia Dosé ist Präsident von Swissgas und dem Gasverbund Mittelland. Beat Mathys Er geht mit dem Bundesrat hart ins Gericht. Die Energiestrategie 2050 sei nicht genug durchdacht. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts

Die Welt rüstet sich für ein Ausbleiben der Gaslieferungen aus Russland. Während beispielsweise Japan ankündigte, mehrere abgeschaltete Atomkraftwerke wieder in Betrieb nehmen zu wollen, muss Deutschland wohl oder übel wieder auf Kohle zurückgreifen, um die Energielücke zu überbrücken. Uniper, der weltweit grösste Gasversorger, hat wegen Liquiditätsproblemen erst kürzlich den Staat um stabilisierende Massnahmen gebeten. Doch wie gut ist eigentlich die Schweiz auf eine drohende Energieknappheit im Winter vorbereitet? Nicht gut, findet André Dosé.

«Prioritäten setzen statt Gremien bilden»

Im Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» zeichnet der ehemalige Swiss-Chef, der heute als Präsident von Swissgas und dem Gasverbund Mittelland agiert, einen düsteren Lagebericht und demontiert die Notfallplanung, die der Bundesrat für Gas und Strom entwickelt hat. «Das Problem ist, dass man die Krise nicht wahrhaben will. Wenn sie dann unvermeidlich ist, ist man viel zu langsam», so Dosé. Es werde ein Krisenausschuss mit über zwanzig Personen, darunter sogar ein Konsumentenschützer, gebildet, statt Prioritäten zu setzen und Entscheide zu fällen. Das in der Schweiz tief verwurzelte Vorgehen, bei dem jeder Entscheid von einem möglichst grossen Teil der Politik und Bevölkerung gestützt sein müsse, funktioniere dann nicht.

Denn laut Dosé ist die Lage ernst. Derzeit deute mehr und mehr darauf hin, dass die Pipeline Nord Stream 1 nach der Wartung im Juli kein russisches Gas mehr nach Europa liefern werde. In Deutschland könne darum bereits in den nächsten Tagen die Gasmangellage ausgerufen werden – auch die Schweiz sei vor solchen Gefahren nicht gefeit. «Wir sind auf ganzjährige Gaseinfuhr und Stromeinfuhr im Winter angewiesen, und dieser Umstand ist selbstverschuldet», sagt André Dosé. Denn laut dem Krisenmanager, der zeitweise auch Präsident des Grasshoppers-Clubs in Zürich war, ist die vom Bundesrat entwickelte Energiestrategie 2050 nicht genug durchdacht. «Man ging davon aus, dass die Bevölkerung nicht wächst und die bestehende Bevölkerung weniger Strom verbraucht als bis anhin.» Auch das Aufkommen der Elektromobilität sei im Vorfeld der Abstimmung ausser Acht gelassen worden.

Konkrete Lösungsansätze zur Überbrückung des Problems habe der Bundesrat derweil verschlafen. Den Ausbau der Photovoltaik begrüsst Dosé als richtig und gut, aber für die Versorgung im Winter reiche auch diese nicht. Ausserdem sei die Schweiz im europäischen Vergleich im Rückstand, was die Bewältigung dieser Krise angehe. Derzeit verhandelt der Bund mit Deutschland ein Solidaritätsabkommen, das eine gegenseitige Unterstützung zusichert, sollte einem der Länder das Gas ausgehen. Dieses komme aber zu spät, ausserdem könne die Schweiz nach Ansicht von André Dosé nicht alleine auf die Solidarität von EU-Ländern zählen.

Niederländisches Gas als Lösungsansatz