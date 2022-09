Axpo-Notkredit: «Energiekonzerne sollen kein Geld verteilen, sondern die Erneuerbaren fördern»

Roberto Schmidt, Präsident der kantonalen Energiedirektoren, wehrt sich gegen Kritik an den Kantonen, welche die Axpo besitzen. Doch er hat auch eine Forderung an sie.

Darum gehts Nachdem der Bundesrat einen Kredit in der Höhe von vier Milliarden Franken für die Axpo bereitgestellt hat, ertönt Kritik.

Die Eigentümer-Kantone hätten Dividenden kassiert und ihre Verantwortung nicht wahrgenommen, sagen Parlamentarier.

Roberto Schmidt, Walliser Staatsrat (Mitte) und Präsident der schweizerischen Energiedirektoren-Konferenz, kontert: Die Kantone hätten der Axpo gar nicht helfen können. Zudem hätten sie in den letzten Jahren nur wenig Dividenden eingenommen.

Auf einmal ging es Schlag auf Schlag: Vor Wochenfrist bat der grösste Schweizer Stromkonzern den Bundesrat um Hilfe, kurz darauf hatten das Infrastruktur- und das Finanzdepartement ein Hilfspaket mit einem Vier-Milliarden-Kredit geschnürt. Noch ist der Kredit nicht beansprucht worden, aber die Unberechenbarkeit der Strompreise macht es vielleicht nötig.

Politiker regen sich darüber auf. Einerseits, weil sich die Axpo und weitere Stromkonzerne mit ihren Geschäftsaktivitäten vom ursprünglichen Sinn der Stromversorgung entfernt hätten. Zweitens gehört die Axpo den Kantonen Zürich, Aargau, Thurgau, Zug, Schaffhausen und Glarus - helfen musste aber der Bund. Nationalrat Stefan Müller-Altermatt (Mitte) nennt es in der NZZaS «Schönwetterföderalismus» (online nicht verfügbar). Und FDP-Nationalrat Matthias Jauslin kritisiert, dass die Kantone jahrelang Dividenden kassieren, dann aber ihre Verantwortung nicht wahrgenommen hätten.

So sieht es auch Norbert Rücker, Energieexperte bei der Bank Julias Bär: «Die Aufgabe der Kantone wäre es gewesen, der Axpo auf die Finger zu schauen. Doch die Kantone haben jahrelang Geld eingenommen, ohne eine zeitgemässe Governance auszuüben. Mir scheint, dass die Energieunternehmen wie die Axpo sowie die Kantone gut daran täten, Selbstkritik zu üben, insbesondere, da man erst kürzlich Subventionen für die Wasserkraft durchsetzen konnte», sagt Rücker. Positiv überrascht war er davon, wie schnell und pragmatisch der Bund eingesprungen sei.

Energiedirektoren-Präsident verteidigt Kantone

Roberto Schmidt, Walliser Staatsrat (Mitte) und Präsident der kantonalen Energiedirektorenkonferenz, kontert. «Erstens gehört die Axpo nicht allen Kantonen. Zweitens haben die Eigentümer-Kantone in den letzten Jahren kaum Dividenden von der Axpo bezogen. Meistens resultierte ein Minus.» In den letzten sieben Jahren habe die Axpo nur zweimal Dividenden ausgeschüttet, und zwar in den Geschäftsjahren 2019/2020 sowie 2020/2021, und zwar je 80 Millionen Franken, sagt Schmidt. «Diese 160 Millionen Franken stehen in keinem Verhältnis zu den vier Milliarden, die jetzt zur Verfügung stehen.»

Die Kantone seien zudem nicht untätig gewesen, sondern sie hätten keine Chance gehabt, der Axpo so schnell mit einem Kredit zu helfen. «Theoretisch könnten sie zwar einen Vier-Milliarden-Kredit stemmen, doch die kantonalen Prozesse wären zu langwierig. Die Parlamente hätten das Hilfspaket verabschieden müssen, und sechs Kantone hätten diesen Prozess aufeinander abstimmen müssen.»

Kraftwerke einschränken: «Unsinn»

Schmidt hält auch die Forderung nach Umstrukturierungen bei den Energiekonzernen für Unsinn. «Man wollte diese Strommarktliberalisierung, und es hat bis jetzt gut funktioniert. Wenn wir nicht eine drohende Mangellage hätten, wäre die Aufregung gar nicht so gross.» Die unberechenbaren Strompreise seien für die Firmen schon länger ein Problem. Doch nun komme ein drohender Mangel hinzu, was die Preissituation noch verschärfe und allgemein Nervosität verursache.

In diesem Punkt sind sich Schmidt und Banken-Energiespezialist Rücker einig: Jetzt intervenieren und die Spielregeln ändern, mache keinen Sinn. «Die Idee der Linken, Gewinne der Stromkonzerne abzuschöpfen, ist Unsinn», sagt Rücker. «Die Gewinne gehen an die Eigentümer, sprich die Kantone. Angebracht ist nun eine offene Debatte über die verkrusteten Strukturen. Eine gut geplante Liberalisierung kann diese aufbrechen.» Die Markteingriffe und der Aktivismus, der sich jetzt in ganz Europa und auch in der Schweiz bemerkbar mache, schade mehr, als er nütze.

Eine Forderung an die Eigentümer der Stromkonzerne hat der Walliser Roberto Schmidt jedoch: «Ich erwarte von den Aktionären der Konzerne, dass sie in den nächsten Jahren keine erhöhten Dividenden ausschütten, sondern in die einheimische Solar-, Wind- und Wasserkraftenergie investieren. Nur so können wir mittel- und langfristig unsere Abhängigkeiten vom Ausland finanzieren.»