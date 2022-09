Strompreisschock: Energiepreise schiessen in die Höhe – diese Gemeinden trifft es am härtesten

Auf dem Energiemarkt herrscht derzeit Chaos – nebst anderen Faktoren manifestieren sich vor allem die durch den Ukraine-Krieg steigenden Gaspreise auch in anderen Energieträgern. Der Schweizer Strommarkt ist eng vernetzt mit dem europäischen, viele Stromversorger kaufen auf dem internationalen Grosshandelsmarkt ein. Auch in der Bekanntgabe der Stromtarife fürs nächste Jahr machen sich die steigenden Preise deutlich bemerkbar. So ist laut der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (Elcom) 2023 im Schnitt mit einer Kostenzunahme von 27 Prozent zu rechnen. Tatsächlich fallen die Preiserhöhungen in einzelnen Gemeinden aber deutlich höher aus – eine Übersicht.