Entlastung wegen Strompreis: Energieunternehmen soll Dividenden an Haushalte und KMU zurückzahlen 

«Aus den bekannten Gründen sind die Einkaufspreise bei Strom und Gas auch bei der WWZ geradezu explodiert», schreibt die SVP dazu in einem Vorstoss. Darum stiegen die Preise im Konzessionsgebiet ab 2023 um «historische 38,6 Prozent» an. Dies werde Haushalte und auch Klein- und Mittelunternehmen belasten, die ihre Energie bei der WWZ beziehen. Um diese zu entlasten, hat die SVP einen Vorstoss eingereicht. «Der Aktienanteil der Stadt wurde mit Steuergeldern finanziert und darum soll das Geld zu den Steuerzahlern zurückfliessen», sagt SVP-Fraktionspräsident Roman Küng auf Anfrage. Dies auch im Hinblick darauf, dass eine Entspannung des Energiemarktes bald möglich sei.

SP will Effizienzgewinne als Ziel

Damit stösst die SVP auf offene Ohren bei der FDP, die das Anliegen unterstützen will. «Wir finden das einen guten Ansatz, wenn diese Rückvergütung effizient umgesetzt werden kann. Wir werden noch im Detail diskutieren, ob wir das Anliegen als Motion oder Postulat einstufen», so Fraktionschef Etienne Schumpf.

«Ja, aber», sagt auch die SP: «Kurzfristig ist es ein Schritt in die richtige Richtung, um das frei verfügbare Einkommen gerade bei den Einwohnerinnen und Einwohnern und beim Gewerbe zu stärken», sagt Barbara Gysel im Namen der SP-Fraktion der Stadt Zug. Eine reine Geldausschüttung würde das Risiko bergen, die «Falschen zu belohnen». Laut Gysel sollte eine bessere Effizienz der Energie das Ziel sein. Die SP werde sich im parlamentarischen Prozess dafür einsetzen, dass es nicht zu einer Mogelpackung verkomme. In weiteren SP-Anträgen sollen im Haushaltbereich etwa auch technische Verbesserungen an den Geräten geprüft werden, welche in den Verkauf gelangen. Gysel denkt dabei etwa daran, dass Geräte wieder ohne Standby-Modus ein- und ausgeschalten werden können, ohne dass programmierte Daten verloren gehen würden. «Bei den KMU werden Investitionen für Innovationen lohnenswert sein», so Gysel weiter.