Engadin: Erstes Wolfsrudel im Nationalpark entdeckt

Zerstörte Insektenfallen gaben Hinweise

«Die ersten Hinweise auf die Präsenz von jungen Wölfen waren zerstörte Insektenfallen, die deutliche Verbissspuren aufwiesen», teilt der Kanton Graubünden am Mittwoch mit. Daraufhin installierten Forschende im Schweizerischen Nationalpark (SNP) mehrere Kamerafallen, um die Verursacher zu identifizieren. Die Bilder zeigen: Da waren junge Wölfe am Werk. Mehr noch: In der gleichen Gegend wurden in letzter Zeit auch von Wölfen gerissene Hirsche und Gämsen festgestellt.