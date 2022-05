«Ungerechter» Flüchtlingsstatus : Engagierte Afghanin (18) stellt «Arena» auf den Kopf

Moderator Sandro Brotz hatte in der SRF-Diskussionssendung sichtlich Mühe, eine 18-jährige Geflüchtete aus Afghanistan zu beschwichtigen.

Bis im Herbst rechnet der Bund mit bis zu 120’000 geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Bereits rund 50’000 sind in der Schweiz registriert. Sie erhalten den Schutzstatus S. Andere Geflüchtete wie zum Beispiel aus Syrien oder Afghanistan erhalten diesen nicht. Besteht die Gefahr einer Zweiklassen-Gesellschaft? Das war das Thema am Freitagabend in der SRF-Sendung «Arena» .

F ist nicht S

Die jungen Geflüchteten in der «Arena»-Sendung kommen beide aus Kriegsgebieten, haben aber nicht den gleichen Flüchtlingsstatus. Die Afghanin mit dem Status F beschrieb, wie sie darunter leidet, ihre Familie nicht sehen zu können und keine Lehre beginnen kann. «Geflüchtete sind Geflüchtete, egal woher sie kommen», sagte Shakila Ansari. Sie habe nichts gegen ukrainische Flüchtlinge und sei dankbar, dass ihnen in der Schweiz geholfen wird. Sie sei auch dankbar, dass sie hier Hilfe erhalte. Aber die Unterschiede zwischen Flüchtlingen aus Europa und anderen Gebieten seien sehr gross, betonte sie.

Engagierte Afghanin

An diesem Punkt versuchte Sandro Brotz das Gespräch wieder in die vordere Reihe zu den Politikern zu lenken, doch Ansari sprach engagiert weiter. Der Moderator versuchte sie zu stoppen, was nicht auf Anhieb gelang. Die junge Frau erzählte von weiteren Ungerechtigkeiten, bis schliesslich die Politiker wieder zu Wort kamen. Dort erhielt sie vom Grünen-Präsident Balthasar Glättli Unterstützung: «Schutzbedürftige Menschen sollten in der Schweiz alle die gleichen Chancen haben.» Adrian Schoop, FDP-Grossrat aus dem Kanton Aargau, warnte jedoch, jetzt das ganze Asylwesen auf den Kopf zu stellen.