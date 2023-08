Engelberg: Tandem-Gleitschirm fliegt in Heuseil – zwei Tote 

Am Mittwoch ist in Engelberg ein Tandem-Gleitschirm abgestürzt, nachdem er mit einem Heuseil kollidierte.

Im Gebiet Worbi in Engelbert ist am Mittwochnachmittag ein Gleitschirmpilot mit seinem Passagier mit einem Heuseil kollidiert. Der Gleitschirmpilot und sein Begleiter sind in der Folge rund 80 Meter tief in felsigem Gebiet abgestürzt und noch auf der Unfallstelle verstorben. Wie die Kantonspolizei Obwalden am Donnerstag weiter mitteilte, ist noch unklar, aus welchen Gründen der Pilot mit dem Heuseil kollidiert war.