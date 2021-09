«Skifahren ist freiwillig» - Lukas Engelberger fordert Zertifikatspflicht für Skigebiete

Kann man in der kommenden Saison nur mit Zertifikat zum Skifahren?

GDK-Präsident Lukas Engelberger will eine Zertifikatspflicht für Skigebiete.

Erst kürzlich hat der Bundesrat die Ausweitung der Zertifikatspflicht beschlossen. Ab Montag kommen über 16-Jährige nur noch mit einem Covid-Zertifikat in Restaurants, Bars, und Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen. Lukas Engelberger, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz, will diese Pflicht nun auf Skigebiete ausweiten. Dies sagt er im Interview mit den Tamedia-Zeitungen .

Eine Zertifikatspflicht am Arbeitsplatz lehnt er hingegen ab. «Ich finde, das ginge zu weit», sagt er. Das Zertifikat solle nur dort gelten, wo man freiwillig hingehe. Weil der ÖV zur Grundinfrastruktur gehört, will er auch in Zügen und Bussen keine Zertifikatspflicht einführen.