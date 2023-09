Engelburg: Unfallfahrt mit Überschlag geendet

Engelburg SG : Seniorin landet nach wilder Crash-Fahrt in Vorgarten – 3 Verletzte

Am Montagmorgen kam es in Engelburg SG zu einem Unfall. Eine 88-Jährige prallte mit ihrem Auto zuerst in ein anderes Fahrzeug, bevor sie weitere Kollisionen verursachte. Beim Unfall wurden drei Seniorinnen leicht verletzt.