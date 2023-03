Brüssel: Engere Zusammenarbeit? Viola Amherd trifft Nato-Chef Stoltenberg

Eine VBS-Vertreterin hatte bereits an einem Anlass teilgenommen, an dem die kollektive Widerstandsfähigkeit der EU und Partnerstaaten gegenüber Bedrohungen Thema war.

Im Zentrum des Gesprächs mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg stehe die Zusammenarbeit der Schweiz mit der Nato, die der Bundesrat gestützt auf den Zusatzbericht zum Sicherheitspolitischen Bericht von 2021 ausbauen wolle, heisst es in einem Communiqué vom Mittwoch. Des Weiteren würden die Sicherheitslage in Europa sowie die militärische Friedensförderung ein Thema sein – der Bundesrat hat dem Parlament eine Verlängerung des Swisscoy-Einsatzes in der Nato-geführten Mission KFOR in Kosovo nach 2023 beantragt.