43 Prozent dagegen geben an, Ja stimmen zu wollen. Schafzüchter Daniel Steiner appelliert deshalb an die Städter.

Daniel Steiner züchtet Schwarznasenschafe. Er hofft auf ein Ja zum Jagdgesetz, da er selbst Schafe an den Wolf verloren hat.

Die Wölfe breiten sich in der Schweiz aus: Rund 80 Tiere durchstreifen hiesige Wälder – und reissen pro Jahr 300 bis 500 Schafe und Ziegen. Der Bund will deshalb das Raubtier härter angehen. Mit dem neuen Jagdgesetz, das am 27. September zur Abstimmung kommt, dürfen Kantone den Abschuss von Einzelwölfen anordnen, wenn diese sich auffällig und gefährlich verhalten.