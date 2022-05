«Werde nicht mehr lügen» : Engländer (17) ist Europas einziger aktiver Fussballer, der sich als schwul outete

Er heisst Jake Daniels und tat das, was sich vor ihm in Europa seit 1990 kein homosexueller Fussballer mehr getraut hatte: Er hatte sein Coming-Out als aktiver Profi.

Grosser Moment: Diesen Frühling feierte der erst 17-jährige Daniels sein Profi-Debüt bei Blackpool in Englands zweiter Liga.

Er habe grossartige Unterstützung erfahren, sagt der erst 17-Jährige in einer emotionalen Mitteilung des Vereins.

Damit ist er in Europa der einzige (!) noch aktive Profi, der diesen mutigen Schritt bereits während dessen Aktivzeit machte.

Die Nachricht verbreitet sich am frühen Montagabend wie ein Lauffeuer: Jake Daniels, Offensivspieler des englischen Zweitligisten Blackpool FC, hat sich als schwul geoutet. «Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um den Leuten meine Geschichte zu erzählen», wird der erst 17-Jährige in einer emotionalen Mitteilung des Clubs zitiert, «es ist eine unglaubliche Erleichterung». Er ist damit der einzige aktive Fussball-Profi in ganz Europa, der öffentlich schwul ist.