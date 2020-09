Menschenmassen auf Strassen : Engländer lassen vor Verschärfung der Corona-Massnahmen die Sau raus

Ab Montag gelten in England strengere Corona-Regeln. So dürfen sich nur noch bis zu sechs Menschen treffen. Das Wochenende verbrachten daher viele Menschen draussen.

Versammlungen von mehr als sechs Menschen sind ab Montag in England untersagt. Dies haben die britischen Behörden letzte Woche entschieden – aus Furcht vor einer zweiten Coronawelle. Die drohenden Verschärfungen nahmen zahlreiche Engländerinnen und Engländer am Wochenende zum Anlass, nochmal auf die Strasse zu gehen.

Sie bevölkerten Strände, Pärke, Restaurants und Bars und hielten sich dabei oft nicht an die bereits bestehenden Corona-Massnahmen, wie «Dailymail» berichtet. Die Polizei habe mehrere Gruppierungen ermahnt, sich an die Regeln zu halten. Bislang waren Treffen von bis zu 30 Personen erlaubt.

Vor allem junge Menschen stecken sich an

Die Zahl der Corona-Infektionen in Grossbritannien stieg zuletzt wieder deutlich an. In der vergangenen Woche gab es jeweils fast 3000 bestätigte Neuinfektionen pro Tag – der höchste Stand seit Ende Mai. Experten warnen daher vor einer zweiten Welle. Auch ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sagte dem Sender Sky News, er rechne mit weiteren Spitzen der Fallzahlen in Grossbritannien.