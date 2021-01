In vier Fällen wurde das britische Virus diagnostiziert. In weiteren zehn Fällen handelt es sich um eine weitere Mutation.

Ein Besucher von den britischen Inseln hat eine Verwandte, die im Kanton Luzern lebt, mit dem neuen Coronavirus angesteckt. Bei der weiterführenden Analyse stellte sich heraus, dass es sich in beiden Fällen um die britische Mutation des Coronavirus mit der Bezeichnung B.1.1.7 handelte. Eine weitere in Deutschland lebende Person aus dem Verwandtschaftskreis, die sich im selben Haushalt aufhielt, erkrankte ebenfalls. Auch bei ihr wurde die britische Virusmutation nachgewiesen. Beide im Ausland lebenden Personen kehrten nach Ablauf der Isolation wieder in ihre Herkunftsstaaten zurück, teilte der Kanton Luzern am Montag weiter mit.