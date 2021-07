Zwei Wechsel für das Penaltyschiessen - Engländer verzocken sich – alle eingewechselten Spieler verschiessen

Alles war angerichtet für die grosse Siegesfeier in London! Eigene Zuschauer, Nationalstadion – der Fussball sollte endlich wieder nach Hause kommen. Nach über 55 Jahren war die Zeit reif für einen Titel für England, doch einer machte den Three Lions einen Strich durch die Rechnung – Italien-Goalie Gianluigi Donnarumma . Der 22-Jährige hielt gleich zwei Penaltys der Engländer und wurde nach dem Spiel auch als Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Besonders bitter für die Three Lions: Alle drei Schützen, die den Ball nicht im Tor untergebracht hatten, wurden von Trainer Southgate eingewechselt. Noch schlimmer für den Coach: Sancho und Rashford betraten den Platz nur für das Penaltyschiessen in der 120. Spielminute. Zuerst scheiterte Rashford, der besonders mit seinem langen Anlauf auffiel, am Pfosten. Als Nächstes wurde der Sancho-Penalty von Donnarumma entschärft. Zum Schluss hielt der italienische Goalie auch den Schuss von Youngster Saka.