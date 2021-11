Chiasso TI : Engländer will Geld in Waschmittel versteckt in die Schweiz schmuggeln

Ein Engländer ging am Grenzübergang Brogeda dem italienischen Zoll ins Netz. Der Mann hatte eine hohe Bargeldsumme nicht deklariert.

Das nicht deklarierte Geld war in Waschpulverschachteln versteckt. Guardia di Finanza Auch im Batteriefach eines Staubsaugers wurden die Zollbeamten fündig. Guardia di Finanza Beim gefundenen Geld handelt es sich um britisches Pfund. Guardia di Finanza

Darum gehts Ein Engländer wurde an der Schweizer Grenze beim Bargeldschmuggel erwischt.

Das Geld war unter anderem in Waschmittelpulverschachteln versteckt.

Der Mann musste über 5000 Euro Busse bezahlen.

Ein Engländer hatte bei der Zollkontrolle an der Schweizer Grenze keine Waren deklariert. Die Zollbeamten nahmen sein Auto in der Folge genauer unter die Lupe . Dabei entdeckten sie mehrere Kisten mit Reinigungsmitteln, wie Tio.ch berichtet. Als die Pakete geöffnet wurden, befanden sich 38’400 Pfund (rund 47’300 Franken) in einigen Kisten mit Waschpulver und im Batteriefach eines Staubsaugers.





Laut Gesetz müssen Vermögenswerte über 10’000 Franken deklariert werden. Weil der Beschuldigte dagegen verstossen hat, musste er 15 Prozent des überschüssigen Betrags als Strafe bezahlen. Nach der Zahlung von 5308 Euro durfte der Mann seine Fahrt schliesslich fortsetzen.

