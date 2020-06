vor 1h

Engländer würden Nachbarn für zu lauten Sex büssen

Laut einer Umfrage würden die Bewohner des Königreichs die Nachbarn für zu lauten Sex büssen – und fürs nackte Sonnenbaden ebenfalls.

von Meret Steiger

Die meisten Engländer haben laut einer Umfrage von Saveonenergy, einem englischen Vergleichsportal, ein gutes Verhältnis zu ihren Nachbarn. Manchmal sind die Nachbarn aber nicht so ruhig, so tolerant oder so einfach, wie wir es uns wünschen würden. Das Vergleichsportal wollte von seinen Nutzern nicht nur wissen, ob sie ihre Nachbarn mögen, sondern auch, ob und wie sie Fehlverhalten bestrafen würden.

Die Idee dazu stammt von Frank Lampard, dem Cheftrainer des FC Chelsea. Er bestraft seine Spieler für Fehlverhalten: Wer zu spät ins Training kommt, zahlt, wer sein Handy während Meetings nicht auf lautlos gestellt hat ebenfalls. Aber wie weit würden die Engländer bei der Bestrafung gehen?

Daran stören sich die Engländer am meisten

Die Nachbarschaftsvergehen, für die sich die Engländer Bussen wünschen, sind vielfältig: Am meisten regen sich die Bewohner des Königreichs über Menschen auf, die in ihren Einfahrten parkieren. 81 Prozent würden in einem solchen Fall gern Bussen verteilen. Etwas traurig ist der zweite Platz: Ganze 77 Prozent der Engländer würden gern die Eltern zu lauter Kinder büssen. 74 Prozent würden laute Streithähne büssen, 72 Prozent würden Nachbarn zur Kasse bitten, die sich nicht an Social-Distancing-Regeln halten.

Ebenfalls gebüsst werden können sollten Nachbarn, die zu viel Musik hören(70 Prozent), laute Sexgeräusche machen (68 Prozent), überfüllte Abfalleimer (66 Prozent) haben, «zu viel grillieren» (59 Prozent), ständig das Licht anlassen (52 Prozent) und halb nackt sonnenbaden (48 Prozent).

Was würden die Bussen kosten?

Bei der Umfrage konnten die Teilnehmer auch angeben, wie hoch die Busse für die jeweiligen Vergehen sein sollte. Das illegale Parkieren sollte 35 Pfund (41.75 Franken) kosten. Richtig günstig kommen die Nudisten und die Nachbarn mit lauten Sexgeräuschen weg: Beide «Vergehen» würden die Engländer nur mit 5 Pfund (6 Franken) bestrafen.