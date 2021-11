Österreich, England, Dänemark und Polen gewinnen ihre Partien in der WM-Quali. Besonders bitter verlief der Abend für Dänemarks Torhüter. Er musste das erste Mal in der Quali ein Ball aus den Maschen holen.

Das war in der WM-Quali los : England feiert Gala, Schmeichel kassiert ersten Gegentreffer in der Quali

1 / 4 Kasper Schmeichel kassierte den ersten Gegentreffer in der WM-Quali. AFP Schottland gewinnt mit 2:0 gegen Moldau. AFP England feiert einen Kantersieg. AFP

Darum gehts Nicht nur die Schweizer Nati hat in der WM-Quali gespielt.

Polen gewann mit 4:1 gegen Andorra, England mit 5:0 gegen Albanien.

Dänemark siegt gegen die Färörer.

Gruppe C

In einem total unwichtigen Spiel gewann Nordirland mit 1:0 gegen Litauen. Der Treffer zum Sieg erzielte Litauens Benas Satkus per Eigentor. Unwichtig war die Partie, weil der Showdown um das WM-Ticket zwischen Italien und der Schweizer Nati stattfindet. Im Direktduell dieser beiden Nationen gab es am Freitagabend ein 1:1.

Gruppe F

Hartes Stück Arbeit! Österreich hat sich dank Marko Arnautovic (per Elfmeter, 51.), Super-Joker Louis Schaub im Doppelpack (62., 72.) und Marcel Sabitzer (84.) einen verdienten Heimsieg gegen Israel erkämpft. Das ÖFB-Team lag dabei zwei Mal zurück, vergab zahlreiche Chancen auf einen noch höheren Sieg. Mit den drei Punkten könnte man am letzten Spieltag Israel doch noch in der WM-Quali-Gruppe F von Platz drei verdrängen.

Schottland hat es geschafft! Zumindest beinahe. Die Schotten gewinnen gegen Moldau mit 2:0. Dank des Sieges könnte Schottland 24 Jahre nach seiner bislang letzten WM-Teilnahme 1998 in Katar wieder an einer WM dabei sein. Bereits fix ist: Die Schotten haben das Ticket für die Playoffs im März gelöst. Bisher nahmen die Schotten acht Mal an einer Weltmeisterschaft teil.

Dänemark führt nach dem 3:1 (1:0) gegen Färöer mit der optimalen Ausbeute von 27 Punkten vor Schottland (20) sowie Israel und Österreich (beide 13). Bitter: Goalie Schmeichel kassierte in der vorletzten Runde das erste Gegentor in der WM-Quali!

Gruppe I

Nach dem 5:0 (5:0)-Kantersieg gegen Aussenseiter Albanien hat England im finalen Fernduell mit Polen am kommenden Montag (20.45 Uhr) die klar besseren Karten – schon ein Punkt würde den Three Lions im letzten Spiel der Gruppe I in San Marino für das direkte WM-Ticket nach Katar reichen.

Beim 4:1 (3:1) der Polen in Andorra erzielte Bayern-Torjäger Robert Lewandowski das Führungstor und den Treffer zum Endstand. Ex-Weltmeister England (23 Punkte) behauptete seine drei Zähler Vorsprung auf die Polen, die am Montag Ungarn empfangen.