London: Frau rettet 11-jähriges Mädchen vor Entführung

1 / 5 Eine Frau rettete ein elfjähriges Mädchen in West Wickham (südwestlich von London) vor einer Entführung. Screenshot Daily Mail Die Frau im türkisfarbenen Kleid konnte beobachten, wie der bisher unbekannte Mann das Mädchen ansprach, als es den Laden verliess. Screenshot Daily Mail Der Vorfall ereignete sich am Mittag des 24. Juni 2023. Doch erst jetzt hat die Polizei Bilder der Verdächtigen veröffentlicht. Screenshot Daily Mail

Darum gehts Die Londoner Polizei sucht nach zwei Männern, die versucht haben, ein Mädchen zu entführen.

Die mutmasslichen Täter sollen das Mädchen bereits in einem Laden beobachtet haben.

Einer Frau gelang es, die Täter in die Flucht zu treiben.

Eine Frau wurde während ihres Einkaufs in einem Kiosk in West Wickham (südwestlich von London) zur Heldin. Sie verhinderte, dass ein elfjähriges Mädchen am helllichten Tag von einem fremden Mann entführt wurde. Die britische «Daily Mail» hat ein Video des Vorfalls veröffentlicht.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie das Mädchen aus einem Shop läuft, hinter ihm läuft eine Frau in den Shop hinein. In diesem Moment wird das Mädchen draussen von einem Mann angesprochen. Laut der «Daily Mail» stand in der Nähe mutmasslich auch ein weiterer Mann als Komplize bereit.

Ladenbesitzer schildert versuchte Entführung

Der Besitzer des Ladens, Maunil Patel, erzählt gegenüber der «Daily Mail», wie er die versuchte Entführung erlebt hat. «Ich habe gesehen, wie das Mädchen zuerst hineinkam, ich habe sie schon einmal gesehen, weil sie in der Nähe wohnt, und kurz darauf kamen zwei Männer herein, die ich noch nie gesehen hatte.» Die Elfjährige habe sich dann einige Minuten lang im Laden umgesehen und wurde dabei von den beiden Männern beobachtet. «Sie schauten vielleicht, ob jemand bei ihr war», so der Ladenbesitzer.

Einer der Männer habe den Laden dann wieder verlassen und vor einem anderen Shop gewartet. «Zu diesem Zeitpunkt betrat eine Frau in einem langen türkisfarbenen Kleid den Laden, warf aber beim Betreten einen Blick auf den Mann und das Mädchen. «Sie machte sich offensichtlich Sorgen darüber, was da vor sich ging», sagt der Ladenbesitzer. Das Video aus der Überwachungskamera zeigt, wie der Mann das Mädchen verfolgt. Er soll sie gefragt haben, ob sie allein sei und ob sie Hilfe brauche.

Polizei hat Bilder veröffentlicht

Das Überwachungsvideo zeigt weiter, wie die Frau nach nur wenigen Sekunden den Shop wieder verlässt und den Tatverdächtigen anspricht. Die «Daily Mail» schreibt, dass die Frau die Frage des Mannes gehört hatte. Danach ergreifen der Mann und der in der Nähe stehende mutmassliche Komplize die Flucht. Die unbekannte Frau brachte das unter Schock stehende Mädchen im Laden in Sicherheit, dort wurde auch die Polizei benachrichtigt.

Der Vorfall ereignete sich bereits Ende Juni, doch weil es von den beiden gesuchten Männern noch immer keine Spur gibt, veröffentlichte die Polizei gestern Bilder der beiden Tatverdächtigen.

