Corona in Grossbritannien : Neue Virus-Mutation in England ist «besorgniserregend»

Die englische Variante des Corona-Virus verändert sich weiter. Zwei neue Mutationen wurden festgestellt. Bis jetzt sind die Ansteckungen noch gering.

Die britische Variante des Corona-Virus B.1.1.7 mutiert weiter. Zwei davon wurden nachgewiesen, im Raum von Bristol und Liverpool. Das Gesundheitsministerium in London teilte am Dienstagabend mit, dass die zuerst in Bristol entdeckte Mutante als «besorgniserregend» eingestuft wurde. Die Variante aus Liverpool wird vom Gesundheitsministerium derzeit beobachtet. Von beiden Mutanten zusammen wurden in Grossbritannien bislang 76 Fälle nachgewiesen. Beide Städte wurden von der Regierung zu Gebieten hinzugefügt, in denen große Mengen von Community-Tests durchgeführt werden.