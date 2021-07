Lockerungen : England hebt fast alle Corona-Beschränkungen auf

Maskenpflicht und Abstandsregeln sind in England mit wenigen Ausnahmen ab sofort Vergangenheit. Der Öffnungsschritt ist höchst umstritten.

So gilt die Maskenpflicht beispielsweise nur noch in Ausnahmen.

In England sind am Montag trotz steigender Corona-Infektionszahlen die meisten Corona-Beschränkungen aufgehoben worden. Damit fallen nach Regierungsangaben unter anderem die Maskenpflicht und Abstandsregeln weg. Zudem dürfen Diskotheken wieder öffnen, Theater und Sportstadien sämtliche Plätze besetzen. Auch die Empfehlung zum Homeoffice wird aufgehoben. Ausnahmen gelten in London, wo die Maskenpflicht im Nahverkehr bestehen bleibt.

Premier Johnson hatte die Bürger im Vorfeld des «Tags der Freiheit» am Sonntag zu Vorsicht und Eigenverantwortung gemahnt. Bereits jetzt breitet sich die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus in Grossbritannien stark aus. Bestehen bleiben die bisherigen Restriktionen zunächst in den in der Gesundheitspolitik eigenständigen Provinzen Wales und Schottland.