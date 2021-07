Am kommenden Montag : England hebt Quarantäne für geimpfte Reisende aus Europa und USA auf

England lockert die Einreisebestimmungen für Personen aus Europa und den USA: Vollständig gegen Corona Geimpfte müssen ab kommender Woche nicht mehr in Quarantäne. Ausgenommen ist allerdings Frankreich.

Vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Reisende aus der EU und den USA müssen sich nach der Einreise in England künftig nicht mehr in Quarantäne begeben: Die Auflagen fallen in der Nacht zum kommenden Montag weg, wie der britische Verkehrsminister Grant Shapps am Mittwoch auf Twitter mitteilte. «Für Einreisen aus Frankreich gelten weiterhin gesonderte Regeln», erklärte das Verkehrsministerium. London hat Frankreich wegen der Verbreitung der Beta-Variante des Coronavirus als Sonderfall eingestuft. Wie die Bestimmungen für Personen aus der Schweiz sind konnte das EDA auf Anfrage noch nicht sagen.