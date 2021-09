WM-Qualifikation in Ungarn : England-Profis werden mit Bier beworfen und rassistisch beleidigt

An der EM diesen Sommer haben ungarische Fans französische Spiele rassistisch beschimpft. Nun kam es zu einem erneuten Vorfall – an der WM-Qualifikation gegen England.

Die englischen Fussball-Nationalspieler Jude Bellingham und Raheem Sterling sind Medienberichten zufolge beim 4:0-Sieg in der WM-Qualifikation in Ungarn rassistisch beleidigt worden. Einige Zuschauer sollen während der Partie am Donnerstagabend in Budapest Affenlaute in Richtung der beiden Profis gemacht haben, wie englische Medien übereinstimmend berichteten. Mittelfeldspieler Bellingham vom Fussball-Bundesligisten Borussia Dortmund war nicht zum Einsatz gekommen, City-Profi Sterling spielte von Beginn an.