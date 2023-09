Once Brewed: Robin Hood Baum gefällt

Drohnenaufnahmen zeigen den gefällten «Robin-Hood-Baum» in Once Brew (Northumberland).

Die Engländer lieben ihr Bier und ihre Pubs! So fest, dass jetzt sogar eine Bier-Belohnung ausgesprochen wurde. Und zwar für diejenige Person, welche Hinweise liefert, die zur Ergreifung der Täterschaft führt, welche den berühmten Robin-Hood-Baum am Sycamore Gap gefällt hat.

«Schock, Trauer und Wut»

Um der Polizei bei der Lösung des Rätsels zu helfen, hat das Twice Brewed Inn, das nur einen Steinwurf von dem Wahrzeichen entfernt liegt, eine Belohnung für jeden ausgesetzt, der der Polizei Informationen liefern kann. Und zwar in Form von Bier. Auf Facebook schreibt die Kneipe: «Jeder im The Twice Brewed Inn ist am Boden zerstört über die sinnlose Fällung des geliebten Sycamore-Gap-Baumes.»