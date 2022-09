Liz Truss am Ende?: England schrammte nur knapp am Finanz-Crash vorbei

Die deutsche Regierung kündigte am Donnerstag ein 200-Milliarden-Paket zur Bekämpfung der Energiekrise an, etwa mit einem Preisdeckel. Doch damit fällt der Anreiz zum Sparen weg, kritisiert Matthias Geissbühler von Raiffeisen Schweiz: «Damit will die Regierung die Bevölkerung beruhigen, verschiebt das Problem aber nur.» Das habe sich auch beim Benzinpreisdeckel und dem 9-Euro-Ticket im Sommer gezeigt, wodurch die Inflation kurzzeitig abnahm, im September aber umso stärker auf zehn Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 70 Jahren hoch schoss. Schlussendlich müsse Deutschland die 200 Milliarden irgendwann finanzieren, was ein schmerzhafter Prozess für die Bevölkerung werde. Deutschland droht laut Geissbühler im nächsten Jahr eine Rezession, selbst wenn das Land einigermassen glimpflich durch die Energiekrise im Winter kommt.