England: Spaziergänger halten Millie (22) für eine Massenmörderin

Die Polizei stürmte dieses Gebäude, weil ein besorgter Bürger am Boden Menschen für Opfer eines «Massenmords» hielt.

In England hat die Polizei ein Gebäude gestürmt, weil ein besorgter Bürger befürchtet hat, Zeuge eines «Massenmords» geworden zu sein.

Die Polizei hat in Mittelengland einen Yoga-Kurs gestürmt, weil ein besorgter Bürger die am Boden liegenden Teilnehmer für Opfer eines «Massenmords» hielt.

Mit heulenden Sirenen rasten die Beamten zum Ort des mutmasslichen Verbrechens im Café des North Sea Observatory in Chapel St Leonards, fanden aber nur meditierende Teilnehmer des Yoga-Kurses vor. «Sollte irgendjemand gestern Abend um 21.30 Uhr in Chapel St Leonards die vielen Polizeisirenen vernommen haben – dann kann er beruhigt sein», erklärte das Café am Donnerstag auf Facebook und berichtete von dem Missverständnis.