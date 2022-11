WM in Katar live: Iran kassiert kassiert Klatsche gegen England

England startet mit einem klaren 6:2-Sieg in die WM. Die Three Lions bekunden mit dem Iran keinerlei Mühe. Die Iraner verzeichnen einen verletzten Goalie und einen Hymnen-Skandal.

Three Lions überragend :

Rashford trifft Sekunden nach Einwechslung Drei Ballkontakte reichen Marcus Rashford nach seiner Einwechslung zu seinem ersten Turniertor. (Video: SRF)

Die Szene des Spiels

Iran-Goalie Alireza Beiranvand prallt nach nur wenigen Minuten mit einem Mitspieler zusammen und muss sich minutenlang mit blutender Nase behandeln lassen. Für Beiranvand kommt Ersatzmann Hosseini ins Spiel, der am Ende sechsmal hinter sich greifen muss. Aufgrund der Verletzungspause lässt Schiedsrichter Raphael Claus aus Brasilien in der ersten Halbzeit 14 (!) Minuten nachspielen – in der zweiten Halbzeit sind es 10 Minuten.

Die Schlüsselfigur

Bukaya Saka. Mit seinem verschossenen Penalty im EM-Final gegen Italien noch der tragische Held, könnte der Arsenal-Flügel an dieser WM zum grossen englischen Hoffnungsträger werden. In seinem ersten WM-Spiel überhaupt glänzt er mit einem Doppelpack. Mit 21 Jahren und 77 Tagen wurde Saka zum jüngsten englischen Spieler in einem WM-Spiel, der doppelt traf.

Die bessere Mannschaft

Die Three Lions lassen beim Start in die Mission erster WM-Titel seit 56 Jahren nichts anbrennen. Zur Halbzeit ist die Partie gegen die chancenlosen Iraner bereits entschieden.

Das Tribünen-Gezwitscher

Als vor dem Spiel ihre Hymne erklingt, schweigen die iranischen Spieler. Aufgrund der Proteste in ihrem Land singen die Iraner ihre Hymne nicht mit. Die Fans auf der Tribüne goutieren das mit Jubel und Rufen. Später wird die Einwechslung von Stürmer Azmoun, der sich öffentlich mit den Protesten solidarisiert, mit tosendem Applaus gefeiert.

Die Tore

35.’ I 1:0 I Bellingham nickt eine butterweiche Flanke von Shaw zur verdienten englischen Führung ins Netz.

43.’ I 2:0 I Nach einer Ecke landet der Ball vor den Füssen von Saka, der den Ball aus 13 Metern unter die Latte zimmert.

45.’ I 3:0 I Kane kann gegen Pouraliganji unbedrängt flanken, Sterling spitzelt den Ball in der Mitte freistehend an Hosseini vorbei.

62.’ I 4:0 I Saka tanzt an der Strafraumkante drei Iraner aus und schiesst zum vierten englischen Treffer ein.

Saka trifft zum zweiten Mal Mit einem herrlichen Dribbling vernascht Saka die ganze iranische Hintermannschaft. (Video: SRF)

65.’ I 4:1 I Gholizadeh mit einem herrlichen Zuspiel auf Taremi, der die erste gute iranische Chance eiskalt ausnutzt.

71.’ I 5:1 I Nur Sekunden nach seiner Einwechslung wird Rashford von Kane in die Tiefe geschickt. Dieser umkurvt einen iranischen Verteidiger und schiebt ein.

90.’ I 6:1 I Joker Wilson entwischt der Abwehr und legt ab auf den ebenfalls eingewechselten Grealish.

103.’ I 6:2 I Taremi trifft zum Abschluss vom Penaltypunkt souverän. Zuvor riss Stones im Strafraum seinen Gegenspieler Pouraliganji zu Boden.

Der Ausblick

Am Montagabend duellieren sich die weiteren Gruppenmgegner USA und Wales. England spielt am Freitag gegen die Amerikaner, der Iran muss gegen Wales ran (den WM-Spielplan findest du hier).