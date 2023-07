Dele Alli legt ein schockierendes Bekenntnis ab

1 / 6 Dele Alli legt ein emotionales Geständnis ab. Podcast «The Overlap» Der Mittelfeldspieler des FC Everton gesteht gegenüber Gary Neville, dass er von Schlafpillen abhängig war. Podcast «The Overlap» Seine letzte Station: Eine erfolglose Leihe zu Besiktas Istanbul. IMAGO/Seskim Photo

Darum gehts Das ehemalige englische Riesentalent Dele Alli lässt in einem Podcast tief blicken.

Der 27-Jährige räumt ein, wegen Schlafpillen-Sucht eine Reha gemacht zu haben.

Allis kometenhafte Karriere geriet ins Stocken und ein langer Leidensweg begann.

Das einstige englische Mega-Talent Dele Alli lässt im «The Overlap»-Podcast von Gary Neville tief blicken. Unter Tränen gesteht er gegenüber dem langjährigen Manchester-United-Captain, dass er sich diesen Sommer einer sechswöchigen Reha-Kur in den USA unterzogen hat. Dies aufgrund von exzessivem Konsum von Alkohol und Schlaftabletten. «Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um den Leuten zu sagen, was passiert ist», führte der mittlerweile 27-Jährige an und brach in Tränen aus. Es sei sehr schwer, darüber zu reden, weil er so lange geschwiegen hatte. Alli: «Ich habe Angst.»

Was ist denn genau passiert? Alli gehörte lange zu den ganz grossen Hoffnungen des englischen Fussballs. Unter Trainer Maurizio Pochettino schafft der damals erst 20-Jährige 2015 den Sprung in die erste Mannschaft von Tottenham und wird dort mit teils spektakulären Darbietungen sofort zum Leistungsträger. Es folgt ein kometenhafter Aufstieg: Wahl zum englischen Nachwuchsspieler des Jahres 2016, WM-Aufgebot 2018.

«Es ging mir psychisch sehr schlecht»

Unter anderem wegen anhaltender Verletzungen gerät die Bilderbuchkarriere nach der WM allmählich ins Stocken. Bei Tottenham fällt der offensive Mittelfeldspieler immer mehr in Ungnade und wird schliesslich 2022 ablösefrei an Everton abgegeben. Was als Neustart angedacht war, verkommt zum Debakel. Nur sechs Monate danach folgt eine Leihe zu Besiktas, wo der Vertrag des dauerverletzten Alli frühzeitig aufgelöst wird.

«Als ich aus der Türkei zurückkam, erfuhr ich, dass ich schon wieder operiert werden muss», so der Engländer mit nigerianischen Wurzeln. Danach sei er in ein tiefes Loch gefallen. Alli: «Es ging mir psychisch so schlecht, dass ich mich dazu entschloss, eine Reha-Einrichtung aufzusuchen.» Niemand könne einem sagen, dass man dorthin gehen soll. Man könne das nur selbst entscheiden. «Ich war in einem Teufelskreis und die Pillen haben mir geschadet», so der 37-fache Internationale.

Mit sechs Jahren sexuell misshandelt

Der Teufelskreis hat gemäss Alli bereits in ganz jungen Jahren begonnen. Die wohl schockierendste aller Aussagen: «Ich wurde im Alter von sechs Jahren von einer Freundin meiner alkoholkranken Mutter misshandelt.» Nach einem kurzen Aufenthalt in Afrika habe er dann bereits im Alter von sieben Jahren mit dem Rauchen und dem Verkauf von Drogen angefangen. Alli: «Sie sagten mir, die Polizei würde ein Kind auf dem Fahrrad niemals anhalten, so hat alles begonnen.»

Das Ganze gipfelte schliesslich im Alter von elf Jahren, als er von einem Vertreter einer feindlichen Gang von einer Brücke gehalten und mit dem Tod bedroht wurde. «Danach – im Alter von zwölf Jahren – wurde ich von einer unglaublich tollen Familie adoptiert, die mich gerettet hat», schildert er. Alli weiter: «Seither war es ich gegen mich selbst. Gegen aussen habe ich den Kampf gewonnen, aber in mir drin habe ich die Schlacht immer wieder verloren.»

Auch der Interviewer Gary Neville zeigte sich angesichts des emotionalen Gesprächs tief berührt. Auf Twitter schreibt er von der «schwierigsten, aber auch inspirierendsten Konversation» seines Lebens. Mittlerweile befindet sich Alli wieder in der Saisonvorbereitung mit Everton. Wie es mit ihm weitergeht, steht offen.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Problem mit Suchtmitteln? Hier findest du Hilfe: Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Feel-ok, Infor mationen für Jugendliche Infodrog, Inf ormation und Substanzwarnungen Anonyme Alkoholiker, Tel. 0848 848 885 Stopsmoking.ch, Tel. 0848 000 181 Vergiftungsnotfälle, Tel. 145

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz