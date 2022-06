Grealish in Las Vegas : England-Star sorgt mit 116 Flaschen Champagner und Bier in Hose für Wirbel

Seine freie Zeit nach der langen Saison verbringt Grealish in Las Vegas zusammen mit seinen Freunden. Darunter auch Champions-League-Finalist Andy Robertson von Liverpool. Im berühmten Venetian-Hotel liess es sich der England-Star am Pool gut gehen. Champagner war dem Superstar von ManCity aber nicht genug. Er hatte auch seinen eigenen Notvorrat an Bier dabei – in seiner Badehose.

«Er wirkte müde»

Wie die «Sun» schreibt, haben die Sicherheitskräfte sehr viel zu tun. Besonders zahlreiche Frauen sollen sich für den Star und seine Freunde interessieren. Dies, obwohl Grealish einen etwas speziellen Kopfschmuck trägt. Am Pool hat er nämlich immer seinen Fischerhut dabei. Im Ausgang ist dieser aber nicht am Start. Dafür ein 95’000- Franken-VIP-Paket.

Bei City noch nicht eingeschlagen

Übrigens: Grealish hatte es schon bei der ManCity-Meisterfeier krachen lassen. Er veröffentlichte mehrere Videos in den sozialen Medien. Diese gingen im Netz viral. Dafür wurde er von einigen Anhängern kritisiert. Er solle sich doch mehr auf Fussball statt Party konzentrieren. In der Daily Mail ging er auf diesen Vorwurf ein. «Ich mache das, was ich mein ganzes Leben lang gerne gemacht habe. Das werde ich nie aufgeben, egal was andere sagen.» Für den City-Spieler ist die Kritik nicht gerechtfertigt. «Ich habe gerade die Premier League gewonnen. Das ist ein wahrgewordener Traum. Warum kann ich nicht in den Urlaub fahren?»