Jordan Pickford verscheucht Kameramann, der Harry Kane filmt

Hier schiesst Harry Kane den Ball weit übers Tor. SRF

Am Samstagabend flog England mit Captain Harry Kane aus der Weltmeisterschaft in Katar. Der Vize-Europameister verlor gegen Frankreich mit 1:2. Kane sorgte zwischenzeitlich für den Ausgleich und war der gefeierte Held. Doch in der Schlussphase versagten ihm dann die Nerven. Wieder hatte er per Penalty die Riesen-Chance auf den erneuten Ausgleich, doch der Captain verschoss und hämmerte den Ball weit übers Tor.

Der 29-Jährige konnte es nicht fassen und kniete in Tränen aufgelöst auf dem Feld. Die Kameras waren auf ihn gerichtet, die TV-Welt schaute zu, wie Kane litt. Und genau in diesem Moment schritt England-Goalie Jordan Pickford ein und bewies Grösse. Der 28-Jährige stellte sich zwischen Kamera und den am Boden knieenden Kane. «Ein bisschen Respekt, bitte», sagte der Schlussmann. Für seine Aktion wurde Pickford in der Folge auf Social Media gefeiert. So wurde er beispielsweise ein «echtes Vorbild» genannt.

«Wir haben alles gegeben»

Englands Warten auf einen grossen Titel geht 56 Jahre nach dem WM-Triumph von Wembley also weiter, das Elfmeter-Elend auch: Kanes Fehlschuss in die Zuschauerränge des Al-Bait Stadions wird als Bild und Erinnerung dieser WM bleiben – und nicht der denkwürdige Viertelfinal-Kampf gegen den Giganten Frankreich am Samstagabend oder die souveräne Turnier-Performance bis dahin. Kane sagte gleich nach der Pleite: «Das wird uns eine Weile verfolgen, aber wir werden auch das hinter uns lassen.»

Und auch am Sonntag meldete er sich nochmals zu Wort. Auf Twitter schrieb er: «Wir haben alles gegeben und es läuft auf ein kleines Detail hinaus, für das ich die Verantwortung übernehme.» Man könne sich davor nicht verstecken, es tue weh. «Es wird einige Zeit dauern, bis man darüber hinwegkommt, aber das gehört zum Sport dazu.» England-Legende Gary Linker sagte: «Dieses tolle junge englische Team hat alles gegeben und wird nur noch besser. Ihre Zeit wird kommen.»

Penalty oder nicht? Gary Linker hat eine klare Meinung. SRF

«Schiedsrichter ist ein Witz»

Der 62-Jährige kritisierte aber den Schiri auch scharf. Er meinte: «Der Schiedsrichter ist ein Witz!» Er sage nicht, dass er für Englands Aus verantwortlich sei. «Die Menschen werden sagen, das sind Ausreden, aber er war einfach ein schlechter Schiedsrichter», so Neville bei ITV.

Für den früheren Nationalspieler hätte es nämlich noch einen dritten Strafstoss geben müssen, nämlich vor der Halbzeit. «Ein hundertprozentiger Elfmeter an Kane», beschrieb Linker eine Szene, als Bayerns Dayot Upamecano Gegenspieler Kane hinten an den Beinen traf. Die Aktion wurde vom Videoschiedsrichter beurteilt.

