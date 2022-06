Viele Unentschieden : England verpasst Revanche gegen Gnontos Italien – Deutsche nur mit Remis

Sowohl England gegen Italien wie auch Deutschland gegen Ungarn oder die Niederlande gegen Polen, sie alle verpassten Siege und mussten sich mit Unentschieden zufrieden geben.

1 / 4 England wollte gegen Europameister Italien mit FCZ-Talent Wilfried Gnonto Revanche für den verlorenen EM-Final nehmen. Getty Images Doch die Three Lions mussten sich mit einem 0:0 begnügen. AFP Dasselbe gilt für Deutschland, das dank eines Tores von Jonas Hofmann immerhin 1:1 gegen Ungarn spielte. REUTERS

England hat die Revanche für den verlorenen EM-Final gegen Italien verpasst. 335 Tage nach dem Endspiel kam das Team von Trainer Gareth Southgate in der Nations League nicht über ein 0:0 gegen den Europameister hinaus. Vier Tage nach dem 1:1 in München gegen Deutschland und dem 0:1 zum Auftakt in Ungarn sind die Engländer in der Gruppe 3 nur letzter mit zwei Punkten.

Im heimischen Wolverhampton waren die Engländer zwar über weite Strecken die bessere Mannschaft, konnten daraus aber ein kein Kapital schlagen. Ein Schuss von Mason Mount in der neunten Minute hatte Italiens Schlussmann Gianluigi Donnarumma mit einer Glanztat an die Latte gelenkt. Auf der Gegenseite verhinderte Keeper Aaron Ramsdale mit einer tollen Parade gegen Sandro Tonali einen Rückstand.

Bei den Azzurri wurde FCZ-Talent Wilfried Gnonto in der 64. Minute für Manuel Locatelli eingewechselt. Doch dem 18-jährigen Stürmer, der erst sein drittes Länderspiel absolvierte, gelang der entscheidende Treffer ebenfalls nicht.

Deutschland noch ohne Sieg

Manuel Neuer debattierte noch mit seinem ungarischen Torwartkollegen Peter Gulasci am Mittelkreis, der Rest der deutschen Mannschaft verschwand erschöpft und ernüchtert schnell in der Kabine. Mit dem vierten 1:1 in Serie hat die deutsche Nationalmannschaft ihre Fans enttäuscht und die WM-Erwartungen von Bundestrainer Hansi Flick gegen Ungarn erneut nicht erfüllt. Jonas Hofmann (9. Minute) verhinderte mit seinem schnellen Ausgleichstor als grosser Lichtblick die erste Niederlage im zwölften Länderspiel unter Flick, der Premierensieg in der Nations League wollte nach den Remis gegen Italien und England auch am Samstag in Budapest aber nicht gelingen.

Zsolt Nagy (6.) nutzte die frühe Unordnung in der teilweise konfusen deutschen Defensive, der es ohne den geschonten Abwehrchef Antonio Rüdiger an Stabilität und Ordnung fehlte. Beim dritten Länderspiel binnen einer Woche blieb die DFB-Auswahl ohne den erst am Schluss eingewechselten Thomas Müller aber auch offensiv deutlich unter der von Flick geforderten Leistungsbereitschaft von 100 Prozent.

Die Chance zur Wiedergutmachung bietet sich immerhin schon am Dienstag, wenn Europameister Italien in Mönchengladbach im letzten Spiel vor der herbeigesehnten Sommerpause zu Gast ist. «Da wollen wir eine Rakete zünden», versprach Neuer bei RTL. Die Italiener führen die Gruppe nach dem 0:0 in England mit fünf Punkten vor Ungarn (4) an. Fehlen wird dann Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, der nach seiner zweiten Gelben Karte gesperrt ist.

Depay verschiesst Penalty in Nachspielzeit

In der Gruppe vier vergab die Niederlande in Rotterdam nach einem 0:2-Rückstand gegen Polen einen möglichen Sieg und musste sich mit einem 2:2 begnügen. Memphis Depay verschoss in der Nachspielzeit einen Handelfmeter. Ohne ihren Weltfussballer Robert Lewandowski hatten Matty Cash (18. Minuten) und Piotr Zielinski (49.) die Polen in Führung gebracht. Davy Klaassen (51.) und Denzel Dumfries (54.) sorgten für das Remis.

Die favorisierten Belgier kamen in Cardiff gegen Wales nicht über ein 1:1 hinaus. Brennan Johnson (86.) glich für die Gastgeber die Führung der Belgier durch Youri Tielemans (51.) aus.