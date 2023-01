Robert Maudsley sitzt seit 16’400 Tagen in Einzelhaft

Robert Maudsley befindet sich seit 1979 in Einzelhaft. Für den Mord an vier Männern bleibt er bis an sein Lebensende eingesperrt.

1 / 3 Robert Maudsley hat vier Männer getötet, zwei davon waren Mitgefangene. Screenshot Seine eigens für ihn gebaute Zelle soll eine verblüffende Ähnlichkeit mit jener des Film-Mörders Hannibal Lecter haben. imago images / United Archives Die Filmfigur Hannibal Lecter wurde 1991 von Anthony Hopkins in dem Film «Das Schweigen der Lämmer» gespielt. imago images/ZUMA Wire

Darum gehts Robert Maudsley wurde wegen des Mordes an zwei Männern zu lebenslanger Haft verurteilt.

Im Gefängnis tötete er zwei Mitgefangene, seither sitzt er in Einzelhaft.

Seine eigens für ihn gebaute Zelle soll eine verblüffende Ähnlichkeit mit jener des Film-Mörders Hannibal Lecter haben.

Er gilt als einer der berüchtigtsten Serienmörder Grossbritanniens. Robert Maudsley (69), auch bekannt als «Hannibal the Cannibal», sitzt bereits seit 16’400 Tagen in Einzelhaft, wie britische Medien am Samstag berichten.



Am 28. Juli 1978, als er bereits eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Doppelmordes verbüsste, tötete Maudsley im Gefängnis von Wakefield zwei Mitgefangene. Er soll damals zu einem Wärter gesagt haben: «Beim Appell werden zwei fehlen.» Seit diesem Tag vor fast 45 Jahren hat er seine Zeit in Einzelhaft verbracht.

Gefängnispersonal weigerte sich, ihn allein zu sehen

Nachdem das Gefängnispersonal, einschliesslich der Friseur, sich geweigert hatten, ihn allein zu sehen, wurde 1983 in Wakefield eine spezielle Zelle für Maudsley gebaut. Sie hat grosse kugelsichere Fenster, einen Tisch und einen Stuhl aus gepresster Pappe. Die Toilette und das Waschbecken sind mit dem Boden verschraubt. Das Bett besteht aus einer Betonplatte. Eine Stahltür öffnet sich zu einem kleinen Käfig in der Zelle, der mit dickem Plexiglas ummantelt ist und an dessen Boden sich ein kleiner Schlitz befindet, durch den er Nahrung erhält.



Seine Zelle soll eine verblüffende Ähnlichkeit mit jener des Kannibalenmörders Hannibal Lecter haben, der 1991 von Anthony Hopkins in dem Film «Das Schweigen der Lämmer» gespielt wurde. Maudsley erhielt seinen Übernamen «Hannibal the Cannibal» aufgrund von Behauptungen, er habe einem seiner Opfer einen Löffel ins Gehirn gebohrt – Maudsley bestreitet dies jedoch.

23 Stunden pro Tag in der Zelle

Für den Vierfachmörder gibt es keinen Hollywood-Glamour. Er verbringt 23 Stunden am Tag in dem winzigen Raum. Er beschrieb das einst als «wie in einem Sarg lebendig begraben zu sein». In den ersten Tagen seiner Gefangenschaft schrieb er an Zeitungen und forderte eine bessere Behandlung.



Im Jahr 2000 zog er vor Gericht, mit der Bitte, «sterben zu dürfen». In einem seiner Briefe fragte er, warum er keinen Wellensittich als Haustier haben könne. Er versprach damals, den Vogel zu «lieben» und ihn «nicht zu essen».