Kinder auf Spielfeld – Englischer Club greift gegen junge Flitzer durch – Eltern droht Stadionverbot

Als würde Corona der Premier League zurzeit nicht schon genug zu schaffen machen, sorgt in Englands Stadien zurzeit ein anderer Trend für Diskussionsstoff: Immer öfters drängen vor allem junge Flitzer in den Stadion-Innenraum. Dies, obwohl das Betreten der sogenannten roten Zone einem Tabubruch gleichkommt.



Schliesslich spiele die rote Zone eine wichtige Rolle, um Spieler, Mitarbeiter und Fans so sicher wie möglich zu halten, schrieb Premier-League-Club Leeds United am 6. Dezember. Dies gilt umso mehr in Corona-Zeiten, wo man ohnehin nur unmittelbar negativ getestet Zutritt zur Zone erhält. Leeds kündigte nun im Rahmen einer Medienmitteilung an, künftig härter gegen Verstösse gegen die Richtlinie vorzugehen.