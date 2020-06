Englischer Ex-Fussballjunior erwacht aus Koma und spricht Französisch

Kommentar erfassen

Zensi 02.06.2020, 15:27

Liebe 20 min entschuldigt euch nicht dass eure kommentarfunktion nicht so funktioniert hat wie soe sollte. Eigentlich hat sie perfekt funktioniert, es wurde kein einziger kommentar zensiert! Und jetzt beginnt ihr wieder mit der zensur! Es nervt! Es herrscht meinungsfrieheit! Dazu gehören halt auch die negativen kommentare mit allen wörtern dazu! Danke für die Zensur! Wie in china, russland und der türkei, genau so werdet ihr.