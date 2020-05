Grosser Schock

Englischer Fussball-Star zuhause verprügelt und ausgeraubt

Dele Alli erlebt in den eigenen vier Wänden einen Schreckmoment. Der 24-jährige Stürmer wird von Einbrechern heimgesucht.

Was für ein Schock für Dele Alli. Der Star vom letztjährigen Champions-League-Finalisten Tottenham Hotspur wurde überfallen und ausgeraubt. Und das bei ihm zuhause. Wie britische Medien berichten, brachen zwei unbekannte Männer in sein Anwesen ein, bedrohten den Fussballprofi mit dem Messer und schlugen ihm ins Gesicht. Der Überfall ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch.