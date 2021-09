Nach langer Krankheit : Englischer Fussball-Weltmeister Roger Hunt ist gestorben

Der englische Fussball-Weltmeister und frühere Liverpool-Profi Roger Hunt ist tot. Der frühere Stürmerstar starb am Montagabend nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren, wie sein Ex-Club FC Liverpool am Dienstag mitteilte.

«Roger Hunt steht in seiner Bedeutung für die Geschichte des FC Liverpool an erster Stelle, so viel ist klar», sagte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp: «Es ist eine wirklich traurige Nachricht. Leider kommt es uns in diesem Moment zu häufig vor, dass wir uns von diesen Giganten unseres Vereins verabschieden.»