Kritik an Politikern - Englischer Nationalspieler bezichtigt britische Innenministerin der Heuchelei

imago images/Action Plus

Nach dem EM-Finalspiel schlugen den fehlbaren Penaltyschützen der Three Lions Marcus Rashford , Jadon Sancho und Bukayo Saka Hass- und Rassismus-Nachrichten entgegen. Darauf reagierten weite Teile der Gesellschaft, der Politik und des Fussballs mit Empörung und Entsetzen.

Und der Rassismus-Skandal nimmt weitere Ausmasse an. Nicht zuletzt durch das Verhalten der britischen Innenministerin Priti Patel, an die sich Nationalspieler Tyrone Mings wendet und ihr im indirekten Sinne Heuchelei vorwirft. Mit einer Nachricht auf Twitter kritisiert er Patel in Bezug auf ihr widersprüchliches Verhalten.