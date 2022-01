Reiselust mit Campern nimmt zu : Engpässe bei Campern und Wohnwagen

Der Traum, mit dem eigenen Bus oder Camper durch Europa zu fahren, ist auch im Winter gross. Der Markt ist praktisch leer. Wer einen Bus oder Wohnwagen ergattern möchte, muss tief in die Tasche greifen oder bis 2023 warten. Mitverantwortlich für den Camper-Boom: die Pandemie.

Die Reiselust mit Camper n ist in der Pandemie gestiegen. So sind aber auch die Preise. Gekauft hatte die passionierte Camperin Laura Quadri einen Bus für 7000 Franken, weitere 6000 hat sie in den Umbau investiert. Sie schätzt, dass sie ihren Camper, wenn er fertig modifiziert ist, für 25’000 bis 30’000 Franken verkaufen könnte. Ihr Camper ist aber für sie ein Herzstück, deshalb verzichtet sie auf den Gewinn, den sie machen könnte.

Wie beliebt Camper derzeit sind, zeigen auch diese Bilder aus Istanbul an einer der grössten Camping-Messen, wo sich die Massen in die Hallen drücken. A uch in Bern am Swiss Caravan Salon bilden sich lange Schlangen am Eingang. Rekordverdächtige 50’000 Besucher kamen an die Messe. Die hohen Preise für Camper sind durch die Chip-Knappheit zu erklären, die Industrie kann schlicht nicht genügend Fahrzeuge produzieren.