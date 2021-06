Nur ein Rauschen - Enkel erhält mysteriöse Anrufe aus eingestürztem Haus in Miami

In der Nacht auf Donnerstag, 24. Juni, stürzte in Florida ein Wohnkomplex ein. Dutzende Personen werden vermisst.

Nur Stunden nach dem Einsturz eines Wohnhauses in Miami am Donnerstag klingelte bei der Familie von Jake Samuelson das Telefon. Der Anruf kam vom Festnetzanschluss seiner Grosseltern, Arnie and Myriam Notkin, die in einem der betroffenen Appartements leben. Doch wenn er abnehme, höre er am anderen Ende nur ein Rauschen.