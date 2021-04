Am Samstag fand die Trauerfeier von Prinz Philip statt. Der Ehemann von Queen Elizabeth (94) verstarb am 9. April im Alter von 99 Jahren.

Der am 9. April mit 99 Jahren verstorbene Philip war ebenfalls ein erfolgreicher Pferdesportler. So gehörte er in jungen Jahren zu den besten britischen Polospielern. Als Vierspänner-Fahrer – ein Sport, mit dem er erst im Alter von 50 anfing – war er Mannschafts-Weltmeister und im Einzel WM-Sechster. Er habe dem Sport bei Geländefahrten so manch kostbare Kutsche aus dem königlichen Museum geopfert, heisst es.