Sulz am Neckar (D), 14.09.2020: Gegen 23.30 Uhr wurde die Alarmanlage eines Ladens einer Lebensmittelkette ausgelöst. Die Polizei rückte mit zwei Patrouillen aus. Einbrecher oder «andere menschliche Übeltäter» waren nicht am Werk. Laut dem zuständigen Polizeipräsidium Konstanz stellte sich eine Spinne als «Täterin» heraus, die den Alarm ausgelöst hatte.

Am Freitag kurz vor Mittag hütete eine 46-jährige Grossmutter ihre beiden Enkelkinder, die 17 Monate und drei Jahre alt sind, wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Freitagnachmittag mitteilte. Als die in Bludenz wohnhafte Frau gerade mit den Kindern das Mittagessen zubereitete, sei das 17-Monate alte Mädchen auf einen Stuhl in der Küche geklettert und anschliessend auf die zirka 60 Zentimeter breite Fensterbank, so die Polizei weiter. Das Mädchen sei dann aus dem offen stehenden Küchenfenster im zweiten Obergeschoss etwa siebeneinhalb Meter auf Pflastersteine gestürzt.