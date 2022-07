Immer dreister : Enkeltrick-Betrüger unterschreiben jetzt schon Rückzahlungsverträge 

Wegen eines laufenden Enkeltrick-Betrugs in Oberägeri ist die Zuger Polizei am letzten Mittwochmorgen alarmiert worden. Grund: Eine ältere Dame würde 3000 Franken auf einer Bank abholen. In der Folge rückten die Polizisten an den Ort des Geschehens aus. Als sie in der Bank das Opfer getroffen hatten, erfuhren die Polizisten, dass die 74-jährige Frau in den vergangenen zwei Monaten mehrfach Geld an die Frau übergeben hatte, die ihr unbekannt war. Ausserdem stand eine weitere Geldübergabe kurz bevor. «Fahnder entdeckten kurze Zeit später die vom Opfer beschriebene Frau in der Nähe des vereinbarten Übergabeortes, wo sie sich suchend umschaute», schreibt die Zuger Polizei in einer Mitteilung am Montag. Später stieg die Unbekannte in ein Auto ein. Die Polizei hielt den Wagen an und die mutmassliche Betrügerin wurde vorläufig festgenommen.