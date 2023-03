Vuisternens-En-Ogos FR: Brand zerstört Käsekeller und Büroräume

In einem Käsekeller einer Halle in Vuisternens-En-Ogos FR brach am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr ein Brand aus. Die Löschmassnahmen sind immer noch im Gang. Es gibt keine Verletzten oder Toten, das Gebäude ist jedoch vollkommen zerstört.

In einem Käsekeller in Vuisternens-En-Ogos FR brach am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr ein Brand aus.

In einem Käsekeller einer Halle in Vuisternens-En-Ogos FR brach am Donnerstag, dem 2. Februar, gegen 12.30 Uhr ein Brand aus, wie «20 Minutes» berichtete. Die Löschmassnahmen sind am Freitagnachmittag immer noch im Gange. Die ganze Nacht hindurch arbeiteten die Einsatzkräfte vor Ort.