Niederschlags-Zwischenbilanz Schweiz – hier regnete es am Heftisten

Nach der Hitzewelle kommen die Wassermassen – und die haben es in sich! Wie Meteo Schweiz schreibt, sind seit Beginn des «Niederschlagsereignisses» am Samstagnachmittag bis Sonntagmittag in der Westschweiz zwischen 40 und 60 Millimeter und in der Ostschweiz und am östlichen Alpennordhang 30 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen.