Grab von Kleopatra wurde möglicherweise entdeckt

Ministry of Tourism and Antiquities

Ungefähr 13 Meter unter dem Taposiris-Magna-Tempel in Ägypten hat ein Archäologen-Team einen Tunnel entdeckt. Er führt möglicherweise zum Grab der Kleopatra. Sie war die letzte Pharaonin Ägyptens und ihr Grab gilt seit langem als verschollen.

Bilder, die vom «Ministry of Tourism and Antiquities» veröffentlicht wurden, zeigen den Tunnel. «Daily Mail» schreibt, dass sich dieser über eine Länge von ungefähr 1,4 Kilometern erstreckt. Er soll eine Höhe von zwei Metern haben und dem Eupalinos-Tunnel auf der griechischen Insel Samos nachempfunden sein. Dieser gilt als eine der wichtigsten Ingenieurleistungen der Antike. Neben dem Tunnel entdeckte das Forschungsteam auch mehrere wichtige Artefakte, darunter Münzen mit den Bildern und Namen der Königin Kleopatra sowie Alexander dem Grossen.

Chancen der Entdeckung sehr gering

Kathleen Martínez ist seit Jahren davon überzeugt, dass Kleopatra gemeinsam mit ihrem Gatten Mark Anton im Taposiris-Magna-Tempel begraben liegt. «Dies ist der perfekte Ort für das Grab der Kleopatra», sagt die Archäologin gegenüber dem «Heritage Key». Vom Obersten Rat für Altertümer hat sie zwei Monate bekommen, um den Tempel in der Nähe der ägyptischen Stadt Alexandria zu untersuchen und ihre Theorie zu belegen.



Der bisher grösste Fund des Teams war ein Friedhof ausserhalb des Tempels. Diesen sieht Martínez bereits als den Beweis dafür, dass es in diesem Gebiet eine königliche Grabstätte gibt. Trotzdem schätzt die Archäologin die Chancen gering ein. Es bestehe eine einprozentige Chance, dass dort tatsächlich das Grab der Kleopatra entdeckt werde. «Aber wenn es tatsächlich so ist, dann wird dies die wichtigste Entdeckung des 21. Jahrhunderts werden.» Kleopatra wird oft als erste Berühmtheit der Welt bezeichnet.